Heerenveenster energieleverancier Fenor vraagt faillissement aan

De curator gaat kijken of er een leverancier te vinden is die de klanten van Fenor wil overnemen. Als dat niet op korte termijn lukt gaat toezichthouder ACM de klanten over alle andere energieleveranciers verdelen. Klanten krijgen tot die tijd gewoon energie geleverd.

Geen overnamekandidaat gevonden

Fenor begon in 2012, eerst vooral op de zakelijke markt, later steeds meer in de consumentenmarkt. De laatste jaren heeft het bedrijf gezocht naar een overnamekandidaat, maar dat is niet gelukt.

Deze zomer leek verkoop wel dichtbij, maar de stijgende marktprijzen van gas en elektriciteit maakten het minder aantrekkelijk. Later is verder gezocht, maar "de complexe regelgeving en de principes van de diverse instanties" maakten dat kansloos, schrijft Fenor in een verklaring.

Er werken veertien mensen bij Fenor. De schuldenlast is zo'n 7 miljoen euro.

In oktober nog 'geen reden tot zorg'

De Vastelastenbond kwam twee maanden geleden al met het nieuws dat Fenor het zwaar had. Het bedrijf zou niet meer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Fenor zei toen in een reactie dat er geen problemen waren. Het bedrijf had zelfs een goed jaar achter de rug en er was geen reden tot zorg, werd gezegd.