GGD Fryslân schaalt op en moet straks 8.700 boosterprikken per dag zetten

GGD Fryslân heeft in een week tijd 25.342 boosterprikken gezet. Dat maakt dat er nu in totaal 45.553 boosterprikken in Fryslân zijn gegeven. Daarnaast zijn er afgelopen week ook 7.114 'gewone' prikken gezet.

GGD Fryslân schaalt op

De komende weken schaalt de GGD op: de bedoeling is dat er straks 8.700 vaccinaties per dag kunnen worden gezet. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de 'XXL-locatie' in het WTC Expo in Leeuwarden. Daar kunnen op één dag al 4.700 prikken worden gezet. Maar ook op andere locaties gaat de capaciteit omhoog, bijvoorbeeld door de openingstijden te verruimen.

Afname gaat minder hard in oostelijk Fryslân

In de afgelopen week waren er 4.495 Friezen die bij de GGD positief zijn getest op het coronavirus. In totaal hebben 14.674 Friezen zich laten testen. Dat is zo'n 20 procent minder dan vorige week. Het zogeheten 'vindpercentage' steeg naar 27 procent, dat is waarschijnlijk omdat meer mensen komen die al een zelftest hebben gedaan en vervolgens bevestiging willen.

Het valt GGD Fryslân op dat het aantal besmettingen in het oostelijke deel van de provincie minder snel omlaag gaat dan in het westelijke deel. De besmettingsgraad ligt daar ook hoger.

Meeste besmettingen tussen de 4 en 12 jaar

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen nam af van 102 naar 82 in een week. Maar het aantal mensen op de intensive cares in Fryslân bleef met 19 bijna gelijk aan de 20 mensen van vorige week.

Het blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen het grootst was in de leeftijdsgroep tussen de vier en de twaalf jaar. Maar in alle leeftijdsgroepen gaat het aantal nieuwe besmettingen omlaag. Dat gaat het snelst bij de groep tussen de 50 en 60 jaar.