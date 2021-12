Dorps- en buurthuizen "op omvallen" door hoge energieprijzen

De gasprijzen zijn in een jaar tijd bijna tien keer over de kop gegaan. Voor veel dorpshuizen is dat een extra groot probleem, omdat de energierekening vaak de grootste uitgave is, zegt Andreae. "Dorpshuizen drijven op vrijwilligers en door corona zit er al niet veel vet meer op de botten. Dus een hoop van die dorpshuizen staan hierdoor op omvallen."

Er zijn al een paar die de komende tijd de rekeningen niet kunnen betalen en daarom de deuren gesloten houden. "En ik houd mijn hart vast, want het worden er steeds meer."

Steun nodig voor verduurzaming

Andreae denkt dat het verduurzamen van dorpshuizen een oplossing kan zijn. Maar daar is natuurlijk geld voor nodig. "Een groot aantal is al bezig met het verduurzamen en veel anderen willen het graag. Maar de maatregelen die je daarvoor moet nemen kosten ook geld."

"Wij willen vanuit Doarpswurk in gesprek gaan met gemeenten en de provincie", zegt Andreae. "En dat is echt niet om de hand op te houden en om geld te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om renteloze leningen waarmee dorpshuizen duurzamer kunnen worden gemaakt. Zo gaat de gasrekening naar beneden en kan misschien voorkomen worden dat ze de deuren moeten sluiten."