Strand van Schiermonnikoog ligt vol met dode kanoeten

'Slachting'

Het gaat niet alleen om Schiermonnikoog. Er komen ook meldingen binnen van zieke en dode kanoeten die verderop, in de provincie Groningen, worden gevonden.

"Dat is heel bijzonder", zegt Lollinga. "want het is een typische wadvogel." Volgens hem is er sprake van een ware slachting onder de kanoeten. Dat zijn strandlopers, waarvan een deel in het Waddengebied overwintert en een ander deel vanuit het noorden in datzelfde gebied neerstrijkt om later door te trekken richting Afrika.