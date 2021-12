Gondelvaart op Wielen van Drogeham immaterieel erfgoed: "Kroon op het werk"

De Hamster corso keek al bijna twee jaar uit naar dit momoent. In 2018 werd de 'Corsokoepel' opgericht als landelijk samenwerkingsverband, met als doel internationale erkenning van de optochten met bloemenwagens en alles wat daar bij hoort.

"Je moest een heel dossier aanleggen. Dat heeft de Corsokoepel gedaan, met input van alle corso's. Dat is door de minister aangeboden", legt Hamstra uit. Landelijk hadden de corso's al wel erkenning, maar internationaal nog niet.

'Kriebel in de buik'

Donderdag was het moment van de waarheid. "Er was een livestream vanuit Parijs, waar UNESCO bijeen kwam om alle voordrachten te behandelen. Op een gegeven moment was de 'corso culture of The Netherlands' aan de beurt. Toen werd de hamer geslagen: 'adopted.' Ik had wel een kriebel in mijn buik. Het is wel heel bijzonder dat onze corsocultuur op zo'n lijst staat."