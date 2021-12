Nog veel open einden rond Lelylijn

"Het is niet reëel om miljarden uit de regio te verwachten", zegt VNO-NCW Noord-directeur Ton Schroor. Hij schat in dat de noordelijke overheden wél in staat zijn om een miljoenenbedrag op tafel te leggen. "Dat moet naar Den Haag vooral de welwillendheid van de regio laten zien."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte de afgelopen jaren vaker aan deals waarbij de desbetreffende regio een substantieel bedrag op tafel moest leggen, bijvoorbeeld bij Noord-Zuidlijn en de ringlijn Sloterdijk-Amsterdam Centraal.

Gemeenten hebben minder geld

Het is zeer de vraag of Noord-Nederland een dergelijk bedrag op tafel kan leggen. De provincies hebben wel ruimte voor investeringen, maar die gaan zelden verder dan enkele tientallen miljoenen. Daar komt bij dat veel gemeenten in Noord-Nederland door de decentralisaties van Rijkstaken krap bij kas zitten.

Schroor vindt dat het kabinet creatief moet kijken naar de mogelijke investeringen in woningbouw, nu er een positieve grondhouding ten opzichte van de Lelylijn bestaat in Den Haag. VNO-NCW gaat ervan uit dat er de bouw van 200.000 woningen in Noord-Nederland een investering van 66 miljard euro voor de komende 20 jaar loskomt.