Veel meer sterfgevallen in een week | Nog geen topamateurvoetbal in januari

De bond heeft al wel gewerkt aan een alternatieve kalender. Die is nog niet helemaal rond, maar duidelijk is wel dat er wedstrijden op kunstijs komen. Ook wil de organisatie voor een langere periode naar Luleå, in Zweden. Vorig jaar had de KNSB ook al een groter wedstrijdprogramma in deze plaats. Uiteindelijk moest de kalender toen wel worden geschrapt vanwege corona.

Dit jaar denkt de organisatie dat er minder problemen zijn. Onder meer het open nationaal kampioenschap op natuurijs en een uitgebreide Grand Prix-reeks staan op het programma.