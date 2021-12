Coronanieuws 17 december: OMT wil nieuwe maatregelen om omikron | Aangepaste eindexamens

Demissionair minister Hugo de Jonge wil niet vooruitlopen op mogelijke nieuwe maatregelen in verband met het de omikronvariant van het coronavirus. "Maar als het nodig is om dat virus scherp af te remmen, te vertragen - om die golf die verwacht wordt te vertragen, dan zullen we die maatregelen nemen. Of dat nodig is, horen we van het OMT", verklaarde De Jonge tegenover de NOS.

Het Outbreak Management Team komt met aanbevelingen, waarna een overleg in het Catshuis volgt over eventuele politieke stappen.