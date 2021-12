Commandant vliegbasis: overlast niet de bedoeling, maar defensie heeft opdracht

De meeste overlast wordt ervaren tijdens grote oefeningen. Die niet meer in Leeuwarden doen is geen optie. " Maar we proberen het tot een minimum te beperken. We gaan naar het buitenland bijvoorbeeld. Noorwegen is de plek voor een grote oefening. We werken ook samen met de Noren. De intentie is ook om in de toekomst het geluid meer te verdelen tussen Nederland en Noorwegen."

'Contact is intensiever dan voorheen'

In de commissie geluidshinder, waar donderdag onder andere de plaatselijke belangen van Dronryp, Marsum en Stiens over de overlast vertelden, kwam ook naar voren dat er ontevredenheid is over de late reacties van de vliegbasis.

Doorten vindt juist dat het contact met de zogenoemde auditcommissie, die meekijkt op het geluidsmeetnet, goed is. "Het contact is intensiever dan in het verleden. Daarin leggen we uit dat we er zeker mee bezig zijn, maar we hebben onze taakopdracht."