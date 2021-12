sc Heerenveen wint na lang evenwicht met 2-0 van De Treffers

In de eerste helft was Heerenveen dominant, de spelers hadden ook het meeste balbezit. Maar het lukte nog niet om Groesbeek omver te krijgen.

Tegen de klok voetballen

Hoe langer het duurde, hoe meer Heerenveen tegen de klok aan het voetballen was. Joey Veerman legde de bal met z'n hoofd klaar voor Van Ewijk. Daar kwam een hard schot uit, maar die vloog van dichtblij recht op de keeper van de tegenpartij af.

Enerzijds gaf Heerenveen verdedigend niets weg, maar anderzijds lukte het aanvallend niet bij de ploeg. Doelman Niels Kornelis bleek van grote waarde voor De Treffers.

Heerenveen probeerde het tempo hoog te houden. Trainer Johnny Jansen koos voor een driedubbele wissel. Woudenberg, Madsen en Stevanovic verlieten het veld, Kaib, De Jong en Musaba kwamen er in.

Twee goals in het laatste kwartier

Pas in de 74ste minuut werd de score opengebroken: Siem de Jong wist na een slimme pass de eerste goal te maken. Zo'n zes meter voor het doel kon hij de bal gemakkelijk binnen tikken.

Bij Heerenveen werd Van Ewijk ingeruild voor Akujobi. Even later kreeg Musaba een gigantische kans voor open goal. Maar vlak voor het doel schoot hij huizenhoog over.

Joey Veerman deed het beter: hij schoot de bal van vijftien meter binnen in de rechterhoek. Na 88 minuten kwam de stand op 2-0. Daarmee was de wedstrijd besloten en had Heerenveen zich geplaatst voor de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi. Daar is zaterdag de loting voor.