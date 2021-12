Van Selm: gemiste kans dat het woord 'platteland' niet in coalitieakkoord staat

De P10 is een samenwerking van de dertig grootste plattelandsgemeenten in Nederland. Van Selm had graag meer met de nieuwe coalitie willen optrekken. "Want de ruimte zit bij ons", zegt ze. Dan gaat het bijvoorbeeld om de woningbouw.

'Gemiste kans'

Volgens Van Selm is het een 'gemiste kans' dat er voor het schrijven van het akkoord niet met de plattelandsgemeenten is gepraat. Dat zou volgens haar wel goed passen bij het 'nieuwe elan' dat het kabinet wil uitstralen. Van Selm vindt dat daar ook aandacht voor interbestuurlijke verhoudingen bij hoort.

De P10 is wel enthousiast over de aanpak van het klimaatprobleem. Er zijn nog wel vragen over de financiering van de woningplannen. Dat zou nog teveel een sigaar uit eigen doos zijn.