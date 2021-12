Cambuur verliest na slap begin met 1-2 van NEC

Meer spanning in de tweede helft

In de pauze besloot de staf van Cambuur twee keer te wisselen. Gullit en Krastev kwamen niet terug op het veld, Bangura en Hendriks kwamen voor hen in de plaats.

In de vijftigste minuut volgde er nog een corner, maar bij de eerste paal waren er geen Cambuurspelers die de bal kwamen halen. Een paar minuten later lukte het Sam Hendriks wel. Hij kwam knap vrij te staan, vond een gat en schoot de bal in de buitenste hoek. De keeper van NEC was kans kansloos. De stand kwam op 1-2.

Vlak daarna kreeg Cambuur weer een kans toen NEC nog van slag was. Alex Bangura stond vrij en bracht de stand bijna gelijk, maar het was een moeilijke hoek en Vukovic wist het nog te voorkomen.

Mede door de inzet van Bangura lieten de Leeuwarders meer spirit zien. Er volgde een meer dreigende fase. Breij schoot en er volgde een corner, maar die werd over gekopt door Boere.

Kans voor Hendriks

Daarna verlieten Doodeman en Schouten het veld voor Ter Heide en Mac-Intosch. Sam Hendriks wist bijna een tweede goal te maken. Via een voorzet van Paulissen kon hij de bal van dichtbij op de goal koppen. De Nijmeegse keeper wist een goal te voorkomen.