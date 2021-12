'Mienskipstún' Sibrandabuorren in stukjes verkocht aan natuurliefhebbers

De gemeenschapstuin van Sibrandabuorren ligt er 's ochtends verlaten bij. De mist ligt over de spuitjes- en boerenkoolplanten, terwijl de zon langzaam de kassen verwarmt. Het is winter, en dus is het een rustseizoen voor tuinier Bregje Hamelynck. Een goede tijd om te beginnen met de verkoop van obligaties.

Risico's verkomen

Normaliter kan een stuk grond in Súdwest-Fryslân meer dan 300 mensen van voedsel voorzien. Ze zijn lid van de tuin en kunnen voor een vast bedrag een jaar lang eten halen. Hamelynck is de eigenaar van het stuk grond. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor de aanplant, het onderhoud en de verkoop van de groente.

Een ideaal plaatje, zou je zeggen. Maar Hamelynck wil meer: een tuin die echt van de gemeenschap is. Want, zo zegt ze, er is altijd een risico dat de grond ooit wordt verkocht, en dat het dan misschien van functie verandert. Om dat te voorkomen wordt de tuin nu verkocht met obligaties van de Stichting Aardpeer. Zo kan de gemeenschap eigenaar worden van de tuin.