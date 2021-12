Friese voedselbanken hebben veel behoefte aan eten in aanloop naar de feestdagen

"Je ziet dat leveranciers en supermarkten veel meer op hun zaken letten. Eerst kregen we 12 pallets met voedsel, nu soms maar 1 pallet", vertelt Wim Visser. Hij is coördinator van het distributiecentrum in Drachten. Het centrum zorgt ervoor dat het eten verspreid wordt over de Friese Voedselbanken.

Vlees

Eén daarvan is de Voedselbank in Heerenveen. "Er zijn tijden geweest dat er in één pakket maar één pakje vlees zat", vertelt Hermanna Hoekstra van de Voedselbank. "Dat wil je natuurlijk niet. Als er voldoende geld is dan kopen wij soms wat vlees, maar dat houdt ook niet over."

De komende weken zien er voor de Voedselbanken wel wat beter uit. Visser: "Rond de kerstdagen beginnen de kerstgevoelens weer op te spelen." Ook in Heerenveen merken ze dit. Door bijvoorbeeld de acties van verenigingen in deze tijd van het jaar kunnen ze weer even vooruit.

Actief benaderen

De oplossing is op de langere termijn moeilijk. Visser: "Wij moeten op een andere manier reageren op het bezuinigen van de supermarkten. Wij doen dat nu door het actief benaderen van leveranciers. Zo hebben we een leverancier benaderd die vlees aan de horeca leverde, maar door de huidige lockdown overhield, daardoor konden we weer even door."