IC-baas Van der Voort over geld voor zorg: "Verstandig om rem erop te zetten"

"We moeten doen wat nodig is, zodat iedereen de zorg kan krijgen die hij moet krijgen. Zodat die toegankelijk is en van goede kwaliteit is. Maar ik vind het een verstandig besluit om groeiende zorguitgaven wat af te remmen."

Betere omstandigheden voor werknemers

Voor de werknemers in de zorg moet het wel anders, zegt Van der Voort. Maar ook dat staat volgens hem in het nieuwe akkoord. "Er staat in het regeerakkoord dat we aandacht moeten schenken aan de werkomstandigheden in de zorg. Dat betekent dat de zeggenschap over het werk groter moet worden en dat de ontwikkelingsmogelijkheden groter moeten worden."

Bureaucratie en regeldruk moeten minder hoog worden, zegt Van der Voort. "Ik denk dat je per sector moet kijken: wat is hier nodig in de zorg om het voor de mensen aantrekkelijk te houden?"