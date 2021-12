Roozemond over spandoek: "Walging is het juiste woord, stelletje idioten"

De tekst van het spandoek ligt gevoelig omdat Cambuurtrainer Henk de Jong vanwege een cyste in zijn hoofd thuis zit. De Jong is zelf ook op de hoogte van de actie, hij hong meteen aan de telefoon, zegt Roozemond.

Henk aan de telefoon

"In alle hectiek en emotie kreeg ik een telefoontje van Henk zelf. Hij was me voor, dat typeert hem. Trek het je niet aan, ik weet dat jullie niet zo in elkaar zitten bij de club, zei hij. Dit is niet wie jullie zijn. Dat vond ik zo'n hartverwarmende reactie, dat typeert de vent die hij is", zegt Roozemond. "Grote klasse."