Minister laat bruggen Kootstertille en Spannenburg voor 70 miljoen vervangen

Rijkswaterstaat heeft het geld beschikbaar gekregen van demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vindt het belangrijk om de bruggen te vervangen, ook al is het kabinet nog demissionair. In Groningen worden ook twee bruggen vervangen, dat zijn de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.

Oude Schouw, Uitwellingerga en Schuilenburg moeten wachten

Voor iedere provincie is zo'n 70 miljoen beschikbaar. Daarmee is het potje voorlopig leeg: andere bruggen kunnen dus pas worden aangepakt als er weer nieuw budget voor is. Dat gaat in Fryslân om de bruggen Oude Schouw, Uitwellingerga en Schuilenburg en in Groningen om de Busbaanbrug.

De plannen voor Kootstertille en Spannenburg moeten nog verder worden uitgewerkt. De inzet is om hier in het voorjaar een besluit over te nemen.