Drugsrijder veroordeeld vanwege dodelijk ongeluk bij Zweins

Een 35-jarige man uit Herbaijum heeft een half jaar cel opgelegd gekregen omdat hij met zijn auto een dodelijk ongeluk veroorzaakte. De man reed in 2019 op de A31 bij Zweins met hoge snelheid achterop een auto van een echtpaar uit Harlingen. De vrouw van het stel overleefde dat niet, zij overleed later in het ziekenhuis.