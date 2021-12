Omwonenden: "Geluidshinder bij vliegbasis niet eerder zo erg als in 2021"

Uit naam van defensie geeft basiscommandant Henk Doorten toe dat het aantal klachten flink is toegenomen. "Er zijn meer unieke melders, en er komen meer klachten gedurende de gehele dag in plaats van op specifieke tijdstippen. Er is hinder bij het thuiswerken, daar zijn we ons bewust van."

De intentie 'om de balans te herstellen'

Volgens Doorten heeft de vliegbasis de intentie 'om de balans te herstellen'. Er loopt een onderzoek naar het beperken van de geluidshinder. "Ik heb niet veel regelruimte in hoeveel we vliegen, maar wel hoe we dat doen en op welke tijdstippen."

Doorten zegt dat hij het nu niet 'opportuun' vindt om in Leeuwarden een nieuwe airshow te organiseren. "Ik hoop de profielen te optimaliseren om zo de balans weer in de goeie richting te krijgen."