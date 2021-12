Steenbergen zevende op 200 meter vrije slag op WK in Abu Dhabi

In het begin van de race kon Steenbergen nog goed meekomen. Ze lag zelfs een tijdje op de derde plaats, maar gaandeweg de wedstrijd zakte ze terug. De Friezin kwam uiteindelijk als zevende over de eindstreep.

Het goud was voor Siobhan Haughey uit Hongkong. Haar 1.50,31 is een nieuw wereldrecord.

Achtste in de kwalificaties

Steenbergen had zich met de achtste tijd nipt gekwalificeerd voor de finale. Ze zette in de kwalificaties een tijd van 1.54,70 neer. Haar persoonlijk record is twee seconden sneller.

"Het viel tegen"

Steenbergen was niet tevreden over haar race: "Het viel gewoon een beetje tegen. Ik kwam net niet lekker in mijn slag. Ik had graag harder willen zwemmen."

"Ik had gehoopt het zelfde niveau te hebben op het EK", gaat ze verder. "Een beetje rond de 1.52,70, maar ik zit nu op 1.54,30. Daar zit ik nog wel wat vanaf, dus dat is jammer."

Vierde op de estafette

Op de estafette 4x100 meter vrije slag lukte het Steenbergen ook niet om een medaille te pakken. Samen met Ranomi Kromowidjojo, Kim Busch en Kira Toussaint zwom ze in een tijd van 3.28,86 naar de vierde plaats.