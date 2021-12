sc Heerenveen steunt Henk de Jong in reactie op "verwerpelijke actie"

Sinds donderdagochtend circuleert op Twitter een foto van een spandoek bij het Cambuurstadion met daarop de tekst 'Cambuur geeft je kopzorgen', met daarbij een tekening van een hert aan een galg.

"We vinden het een verwerpelijke actie", zegt woordvoerder Marco Heerschop van sc Heerenveen. "We distantiëren ons hiervan. We willen graag weten of dit supporters van ons zijn geweest."