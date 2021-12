Cambuurspeler Paulissen: nu het voordeel van een brede selectie laten zien

Hoedemakers is net terug van een blessure. Aangezien hij nu niet meedoet, zal dat waarschijnlijk leiden tot een basisplaats voor Mitchel Paulissen. De middenvelder speelde tegen Vitesse een ongelukkige wedstrijd en werd al in de eerste helft gewisseld. Tegen Willem II kwam hij als invaller in actie en scoorde hij een opmerkelijke goal.

Paulissen schoot de bal vanaf zo'n 40 meter in het lege Willem II-doel. Dat is leuk, maar dat ligt ook achter hem, zegt hij: "Ik hoop dat ik deze week weer een goal kan maken. Het is mooi om in de basis te beginnen. Dan kun je in de wedstrijd groeien en daarin meegaan. Ik heb gewoon zin om weer te spelen."

Plezier in het spel

Paulissen heeft zin in de wedstrijd tegen NEC. "Het is een mooi affiche. Zij spelen ook leuk voetbal. We hebben er zin in en we willen hem winnen. Ik in de basis? Ja, zou kunnen. Het is een drukke week. Nu moeten we laten zien dat we een brede selectie hebben."