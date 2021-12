Curlingmannen in Leeuwarden uitgeschakeld voor ticket Olympische Spelen

Nadat Nederland op dinsdag en woensdag drie wedstrijden verloor, onder andere van laagvlieger Finland, was plaatsing al schier onmogelijk. De ploeg van skip Wouter Gösgens had van Noorwegen - dat al zeker is van de Spelen - moeten winnen, maar ging met 8-5 onderuit.

De Nederlandse mannenploeg, zonder Friezen overigens, staat momenteel gedeeld zesde in de poule. Om in de strijd te blijven voor olympische tickets, had Nederland bij de eerste vier moeten eindigen. Met nog één wedstrijd te gaan lukt dat definitief niet.

Het OKT duurt nog tot en met zaterdag. Drie van de negen deelnemers plaatsen zich voor de Spelen in Peking, die in februari worden gehouden.