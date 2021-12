Laag ontwerp hotel Heerenveen wint, naaste omwonenden willen geen van beide

Op die plek, bij de oprit naar de A32, komt een nieuw hotel van Van der Valk. Er waren twee ontwerpen waar mensen uit konden kiezen: een wat compacter gebouw van 43 meter hoog en een ontwerp die iets lager, maar langer is. Een grote meerderheid van de 140 reacties heeft voor dat laatste model gekozen.

De meeste mensen gebruikten als argument dat het lagere gebouw beter in de omgeving past. Er is ook een groep, vooral de directe omwonenden, die beide ontwerpen niet zien zitten. Ze maken zich zorgen over een negatief effect van het hotel op hun leefomgeving.