'Harige mosdiertjes' zijn plaag voor kustvissers

"Op zee is het flink vervelend, het ligt allemaal op de bodem", zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse vissersbond. "De netten lopen er vaak mee vol. Dat betekent dat je niet goed kunt vissen. De vissers moeten dan een andere plek opzoeken."

Van IJmuiden tot Ameland

De harige mosdiertjes zitten in zo'n 50 procent van het visgebied voor de kust, zegt Van Tuinen. "We hebben het over stroken van IJmuiden tot en met Ameland."

Omdat de mosdiertjes zo massaal in de netten zitten, worden er minder garnalen gevangen, maar volgens de visser heeft het geen gevolgen voor de garnalenprijs. "Dat hangt van meer factoren af."

Gevaarlijk

Toch kan het wel gevaarlijk zijn voor de vissers. "Als je het in je netten krijgt, is het net alsof je voor anker ligt. Je schip loopt zowat vast", zegt Van Tuinen. "Dan moet je het nog omhooghalen. In de nacht kan dat gevaarlijk zijn."