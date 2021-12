Nieuw toeslagensysteem mooi voor toekomst: "Hoop dat ze ervan hebben geleerd"

De Vries verloor door de affaire haar baan en kon haar eigen bedrijf niet meer voortzetten. Haar wantrouwen in het kabinet is ernstig aangetast. "Het kabinet is begin dit jaar opgestapt, maar dezelfde vier partijen regeren nu door. Dus ik hoop dat ze ervan geleerd hebben, maar dat moet eerst nog maar blijken."

Door de nieuwe regeling moet worden voorkomen dat ouders geld terug moeten betalen. "Dat is een hele zorg minder voor veel ouders. Voor ouders die het niet allemaal begrijpen met het invullen van het papierwerk. Daar is veel in misgegaan."