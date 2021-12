Corporatie bij met einde verhuurdersheffing: "Was oorzaak woningcrisis"

De ferhierdersheffing is in belesting dy't wenningkorporaasjes betelje moatte oer de sosjale hierwenningen dy't se hawwe. Jild dat dus nei Den Haag gong en net yn it ferbetterjen of fernijen fan hierwenningen stutsen wurde koe. Yn it nije koälysje-akkoart fan VVD, D66, CDA en ChristenUnie is ôfpraat dat dy belesting skrast wurdt.

De verhuurdersheffing is een belasting die woningcorporaties moeten betalen over de sociale huurwoningen die ze hebben. Geld dat dus naar Den Haag ging en niet in het verbeteren of vernieuwen van huurwoningen kon worden gestoken. In het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is afgesproken dat die belasting wordt geschrapt.

'Geld terug naar de huurder'

"Uiteindelijk het geld van de huurders en voor de huurders", zegt De Roos. "Dat verdwijnt nu nog in de zakken van Den Haag. We willen het uiteindelijk teruggeven aan de huurder."