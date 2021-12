Eerste derby voor Doke Schmidt in Cambuurshirt: "Ik wil gewoon winnen"

Eerste derby

In 2014 speelde Doke Schmidt zijn allereerste Friese derby, toen nog in de kleuren van sc Heerenveen. In het Abe Lenstra stadion eindigde de wedstrijd in 2-2. "Dat was een hele gekke middag en een bijzondere wedstrijd. We kregen al na tien minuten een penalty. Vlak na rust kwamen we op 2-0, maar uiteindelijk werd het gelijk. Ik was toen niet heel blij met dat resultaat."