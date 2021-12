81 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | 'Geef voortgezet onderwijs ook eerder vakantie'

Er liggen donderdag 81 patiënten met COVID-19 in de Friese ziekenhuizen. Dat is één minder dan woensdag. Het aantal coronapatiënten op de ic's is gelijk gebleven . Dat zijn er nog steeds 19.

In de ziekhuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe liggen in totaal 197 coronapatiënten. Van hen liggen 55 op een ic.