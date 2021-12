Q&A: Olympische kwalificatie staat op het spel, maar hoe werkt de matrix?

Wie bepaalt dit eigenlijk allemaal?

"Remy de Wit is technisch directeur, Freek van der Wart is disciplinemanager langebaan en er is nog een inhoudsdeskundige, zoals de schaatsbond het omschrijft in de selectieprocedure."

En hoe zit het met de massastart en de ploegenachtervolging?

"De twee deelnemers aan de massastart en de drie deelnemers aan de ploegenachtervolging worden aangewezen door bondscoach Jan Coopmans."

Op welke Friezen moeten we letten?

"Dat zijn er heel veel. Spannend wordt het natuurlijk voor Sven Kramer. Hij heeft nog niet laten zien dat hij in vorm is. Kan hij nog één keer knallen? Dat moet dan op de 5000 meter gebeuren. Of misschien nog op de 10 kilometer."

Maar er zijn wel meer Friezen toch?

"Zeker. Bij de mannen maakt Jorrit Bergsma een grote kans en is Marwin Talsma een kanshebber. Bij de vrouwen zou het een teleurstelling zijn als Femke Kok, Ireen Wüst en Antoinette de Jong zich niet plaatsen, maar ook Michelle de Jong, Marijke Groenewoud en Marrit Fledderus maken kans. En kan Suzanne Schulting verrassen?"

Wanneer is het OKT?

"Tweede Kerstdag is de eerste dag en het duurt tot en met 30 december. Iedere dag zijn er twee afstanden."