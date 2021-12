Friso Douwstra blij met kabinetssteun Thialf: "Het ziet er heel goed uit"

"Ik ben blij met de signalen, die zien er goed uit", zegt Douwstra. "De komende weken blijven wij in contact met het ministerie."

"Goed eind op weg"

Op 11 januari gaat de gedeputeerde Provinciale Staten informeren over de stand van zaken. "Wij zijn er nog niet", geeft Douwstra toe. "Thialf is altijd een uitdaging geweest. Maar uiteindelijk is Thialf niet het probleem, maar juist een uitkomst voor de breedte- en topsport. Dat moeten wij met elkaar steunen. Wij zijn een goed eind op weg om de uitdagingen op te lossen."

Zo zou het ijsstadion in Heerenveen ook nog meer een centrum moeten worden voor sporten, zoals het kunstschaatsen en de shorttrack. "Andere sporten zijn van harte welkom, dat is ook een van de punten waar de KNSB mee bezig is. Naar aanleiding van het rapport van Pier Eringa zijn de partijen er al mee bezig om dat voor elkaar te krijgen."