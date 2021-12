Stichting Wolvenhek vindt een wolventerritorium in Zuidoost-Fryslân een slecht plan

De stichting vindt dat een heel slecht idee. Ze zeggen dat de Gedeputeerde aan Provinciale Staten toezegt hiermee Fryslân vrij te houden van de wolf, maar dat is niet waar.

In Zuidoost-Fryslân mag de wolf onbeperkt zijn gang gaan. Veehouders krijgen advies en subsidie voor een onmogelijke opdracht, vindt de stichting. Het enige advies dat kan worden opgevolgd, is: verkoop de schapen en zet koeien en paarden in de stal.

'Boeren lastig gemaakt'

De stichting is van mening dat de beschermde status van de wolf daardoor verder opgekrikt wordt. Het wordt de boeren lastiger gemaakt met het tegenhouden van de wolf op het erf.

Verder zou het volslagen onduidelijk zijn wat er gebeurt als een wolf zich langere tijd buiten het territorium begeeft. De vraag is of er dan wel weer nieuwe territoria ontstaan. Met het risico dat de hele provincie straks tot territorium voor de wolf verwordt.

De stichting roept Provinciale Staten op om dit plan niet te accepteren. Zij zeggen dat er dan geen vee meer overblijft in de weilanden.