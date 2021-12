Politie kan nog geen duidelijkheid geven over dood 19-jarige man in Jutrijp

"We zijn nog steeds bezig met het onderzoek, want we willen heel graag weten wat er met deze jongen is gebeurd", zegt woordvoerder Matthijs van Houten van de politie. "We hebben zondag een getuigenoproep gedaan en er hebben zich ook een aantal mensen bij ons gemeld. Zij worden net als andere getuigen gehoord."

Verder bekijkt de politie camerabeelden, zegt Van Houten. "We proberen een goede tijdlijn te maken van de laatste uren dat deze jongen in leven is geweest."

Alle scenario's nog open

Het forensische onderzoek kan mogelijk helpen om te achterhalen hoe de man om het leven kwam. "De verschillende onderzoeken zijn dus nog steeds volop gaande en alle scenario's liggen nog steeds open."