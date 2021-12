Friese reacties op het regeerakkoord: "Het Noorden doet ertoe"

Een ander punt is het schrappen van de verhuurdersheffing, waardoor woningbouwcorporaties meer geld kunnen uitgeven. Dat geld kan worden geïnvesteerd in nieuwbouw of verduurzaming van bestaande woningen. Volgens Romke de Jong is dat goed nieuws. "We zien grote kansen voor Fryslân wat de woningbouw betreft. Het betekent ook dat woningbouw in het middensegment meer ruimte krijgt."

Lelylijn

Verder is duidelijke geworden dat er zo'n drie miljard euro wordt gereserveerd voor de Lelylijn, de spoorlijn die vanuit de Randstad, via onder meer Drachten, naar Groningen moet lopen.

"Dit is fantastisch nieuws en een grote stap om het Noorden te verbinden met de Randstad", vindt De Jong. "Het is nu aan de provincies en gemeenten om er werk van te maken. Ik heb zin om daar als Fries Kamerlid mee aan de gang te gaan." Europa en de regio moeten ook geld toezeggen. "We moeten nog wel puzzelen aan wat er bij moet komen, maar het kan nu wel handen en voeten krijgen."

'Boppeslach'

Gedeputeerde Avine Fokkens noemt het reserveren van 3 miljard door de Lelylijn een 'boppeslach.' De champagne werd open getrokken op het Provinciehuis. "Dit is ons feestje, het is fantastisch. Het zou raar zijn als de Lelylijn niet in het regeerakkoord komt, maar het blijft spannend. Ik ben blij dat het komende kabinet voornemens is om dit te gaan doen."