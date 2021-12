Friese reacties op het regeerakkoord: "Het Noorden doet er toe"

Tweede Kamerlid Romke de Jong van coalitiepartij D66 is trots dat ijsstadion Thialf de komende vier jaar zeker is van een miljoen euro per jaar vanuit Den Haag. "Het is een icoon waar we topsporters opleiden. In het coalitie-akkoord zien we dat de gevraagde miljoen ook gewoon aangeboden wordt voor de komende vier jaar."

Meer huizen voor het middensegment

Een ander punt is het schrappen van de verhuurdersheffing, waardoor woningbouwcorporaties meer geld kunnen uitgeven. Dat geld kan worden geïnvesteerd in nieuwbouw of verduurzaming van bestaande woningen. Volgens Romke de Jong is dat goed nieuws. "We zien grote kansen voor Fryslân wat de woningbouw betreft. Het betekent ook dat woningbouw in het middensegment meer ruimte krijgt."