In aanloop naar de derby bekert Cambuur 'met volle overtuiging' tegen NEC

De verwachting is dat Mees Hoedemakers een van de spelers zal zijn die de bekerwedstrijdtijd tegen NEC niet zal spelen. Hij is belangrijk voor Cambuur en is net terug van een blessure.

Bosschaart is niet bang dat de Cambuurspelers over de bekerwedstrijd heen zullen kijken naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen: "Dat is wel iets menselijks. Iedereen weet, en dat weet ik ook, dat de wedstrijd tegen Heerenveen een wedstrijd is die je ten koste van alles wilt winnen. Maar NEC staat er wel aan te komen. Die wedstrijd moet je gewoon spelen."

"We kunnen de KNKB moeilijk vragen om die bekerwedstrijd over de wedstrijd tegen Heerenveen te tillen. Dus wij gaan die wedstrijd spelen in de volle overtuiging dat we die wedstrijd ook kunnen winnen."