Ooststellingwerf moet bestemmingsplan Prikkedam in Makkinga aanpassen

Het besluit is genomen door de Raad van State. Het is een tussenvonnis en dat is een tegenvaller voor de gemeente. Ze hadden gehoopt op een eindvonnis.

Geluidsnormen

In het bestemmingsplan zijn trainingen en wedstrijden mogelijk. De Raad van State wil dat er een betere garantie komt van de gemeente dat de geluidsnormen niet worden geschonden. Daarover bestaat nu onvoldoende zekerheid, omdat ook zwaarder motoren mee kunnen doen.

De gemeente moet toch nog verzekeren dat de geluidsbelasting tijdens de wedstrijden niet boven de maximale waarde komt, en dus regelen dat zwaardere motoren niet mee kunnen doen aan wedstrijden op de Prikkedam.

Beter onderbouwen

Ook is niet duidelijk wat de verhouding is tussen tweetact- en viertactmotoren. Ook dat heeft met de geluidsnormen te maken. Er zijn nog enkele zaken die beter gemotiveerd moeten worden door de gemeente.

Als aan die zaken is voldaan, kan de Prikkedam weer als motorcrossbaan worden gebruikt en hebben de bezwaarmakers de zaak verloren. Dan zou het woon- en leefklimaat niet onacceptabel worden aangetast.