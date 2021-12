HEA! Sam de schoolhond

Sylvan was op slag verliefd toen hij schoolhond Sam voor de eerste keer zag. De labradoodle van onderwijsassistent Trees van der Molen is de eerste schoolhond van Nederland. Sylvan en ook leerling Matthijs spelen iedere dag even met hem. "Een hond brengt zoveel vrolijkheid en respect. Met Sam gelden er even geen regels en dat is heel bevrijdend voor leerlingen", vertelt Van der Molen. Matthijs herkent dat, hij heeft namelijk tics. "Ik heb mijn spieren niet altijd onder controle en dat is wel vervelend. Door Sam word ik rustig."