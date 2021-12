GGD roept op: kom niet meer zonder afspraak naar priklocatie

Vanwege de grote vraag naar een vaccin is de GGD momenteel telefonisch niet bereikbaar. Alleen online kunnen mensen die een afspraak willen maken voor een boosterprik, dat doen. Het advies is dan wel een Digi-D bij de hand te houden.

"We vinden het heel vervelend dat we mensen moeten wegsturen, maar we helpen op dit moment alleen mensen met een afspraak voor het vaccin", zegt Derk Moor van de GGD.