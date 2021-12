Kabinet: 3 miljard voor Lelylijn, geen nieuwe vergunning gaswinning onder Wad

Gaswinning

Het regeerakkoord heeft ook belangrijk nieuws te melden over de gaswinning onder het Wad. Zo zullen er in de toekomst geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. In het akkoord staat verder dat de lopende procedure over de gaswinning bij Ternaard 'afgerond' wordt. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent.

Het zou theoretisch zo kunnen zijn dat de gaswinning bij Ternaard de laatste is die een vergunning krijgt. Wanneer die procedure per direct wordt stopgezet, moet er veel geld worden betaald aan de NAM. Daarom lijkt het er nu op dat de procedure wordt afgemaakt, waarbij de kans heel groot is dat de aanvraag de natuurvergunning niet rond krijgt.

Thialf

Er komt de komende vier jaar 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor Thialf. Dat is het bedrag dat het ijsstadion structureel tekort komt. Dat geldt wordt bijeen gehaald in een structurele bijdrage van 25 miljoen euro die beschikbaar komt voor het stimuleren van sport en bewegen.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing wordt geschrapt. Dat betekent dat woningbouwcorporaties weer meer geld uit kunnen geven aan bijvoorbeeld woningbouw en de verduurzaming van bestaande huizen.