Kabinet: 3 miljard voor Lelylijn en geen nieuwe vergunning gaswinning onder Wad

Gaswinning

Het regeerakkoord heeft ook belangrijk nieuws te melden over de gaswinning onder het Wad. Zo zullen er in de toekomst geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. In het akkoord staat verder dat de lopende procedure over de gaswinning bij Ternaard 'afgerond' wordt. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent.

Thialf

Er komt de komende vier jaar 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor Thialf. Dat is het bedrag dat het ijsstadion structureel tekort komt.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing wordt geschrapt. Dat betekent dat woningbouwcorporaties weer meer geld uit kunnen geven aan bijvoorbeeld woningbouw en de verduurzaming van bestaande huizen.