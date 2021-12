Reactie op gruttorapport: zonder geld waren er nog minder grutto's geweest

In dat kritische rapport 'Waar is de grutto' wordt de conclusie getrokken dat het beleid niet werkt. Er gaat steeds meer geld naar toe, maar het aantal grutto's daalt steeds meer. Mogelijk kloppen tellingen niet, wordt er gezegd en op sommige plekken gaat het juist wel goed met de grutto.

Nat land en later maaien

Murk Nijdam uit Wommels zet zich al jaren in voor de grutto met natte stukken weiland. "We hebben hier een goed jaar gehad, er zijn veel kuikens opgegroeid." Zijn land is natter en hij maait later om de kuikens kans te geven om groot te worden. "Dat werkt wel, maar het geld heeft ook wel nut gehad, anders was de grutto wel met uitsterven bedreigd. Dat geld is ook de komende jaren nog nodig."

Al blijven roofdieren ook altijd nog een grote bedreiging. "Dat zullen we niet kunnen voorkomen. Als er maar meer kuikens opgroeien dan blijven er ook meer in leven." Volgens hem is zijn manier van werken geschikt. "Als meer boeren dat doen, zullen er over honderd jaar nog wel grutto's zijn."