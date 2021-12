Emotionele burgemeester Agricola roept op tot vaccinatie: "Er is zoveel verdriet"

Reden voor de lage vaccinatiegraad in Dantumadiel is volgens Agricola een combinatie van meerdere factoren. Wat daarboven hangt is de standvastige mentaliteit van de inwoners: Eén keer nee is nee, met name bij de jeugd.

Aanpak

De vaccinatiegraad moet dus omhoog. Hoe doe je dat? Het is een zoektocht, vertelt de burgemeester. Ook in overleg met andere burgemeesters. Zo is er wel eens nagedacht om alle inwoners persoonlijk een brief te sturen, maar dat is vanwege de privacywet niet mogelijk.

De tijdelijke prikcentra in Dantumadiel waren ook zo'n idee, maar die werden minimaal bezocht en dan met name ook nog door mensen van buiten de gemeente. Er is nu wel overleg met de GGD's en huisartsen. Agricola hoopt dat zijn open brief en oproep in de media en op de sociale media iets oplevert.