Pieter Weening vanaf volgend seizoen ploegleider bij team van Groenewegen

Weening heeft er zin in, zegt hij. Hij ziet het als een voordeel dat hij veel fietsers kent en ook mensen van de staf. Bovendien noemt hij het een eer om voor zo'n groot team te werken en is hij dankbaar voor de kans.

Bij de Australische ploeg wordt Weening ploegleider van Dylan Groenewegen. De sprinter, die nu nog onder contract staat bij Jumbo-Visma, maakt op hetzelfde moment als Weening de overstap.

De Harkiet stopte afgelopen jaar als professioneel wielrenner. De grootste overwinningen in zijn carrière waren twee etappes in de Giro d'Italia en een in de Tour de France.

In oktober van dit jaar werd hij na afloop van de Profronde van Surhuisterveen uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Achtkarspelen.