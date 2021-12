Omrop TIP: Het verhaal over Vikingen en Friezen in de Thúsakademy

De Vikingen: die stoere vechtersbazen uit het hoge noorden, daar voelen we ons graag mee verbonden. En dat is niet zo gek, want het is zeker dat de Vikingen hier in de vroege Middeleeuwen hebben gewoond. Maar wat is de invloed van de Vikingen nou precies geweest op onze geschiedenis, en wat hebben ze ons nagelaten?

De Vikingen in oude Friese gebieden

Nelleke IJssennagger - van der Pluijm (directeur-bestuurder van de Fryske Akademy) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Vikingen in de oude Friese gebieden en is gepromoveerd op dit onderwerp. Hoe kwamen de Vikingen hier terecht en wat voerden ze uit? Hoe verhielden de inwoners zich tegenover die indringers, en waren het werkelijk van die wilde rovers en moordenaars? Wat hebben de Vikingen, nadat ze waren verdwenen, aan ons nagelaten?