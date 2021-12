Piet Paulusma viert 65ste verjaardag; "Ik werk nog elke dag met plezier"

Naast weerman bij Omrop Fryslân is hij dat ook voor Omroep Max en vervanger bij RTV Noord. " En ook social media komt erbij. "Hij heeft zeven mensen aan het werk. "Ik kan me voorstellen dat ik als eerste stop met de vroege radio, dat is om half zeven. Maar zover is het nog niet." Zijn wekker gaat om kwart voor zes 's ochtends. "In al die jaren heb ik me zo'n vier of vijf keer verslapen. Als dat gebeurt, heb ik goed de pest in."

Leven kun je niet plannen

Het lijkt alsof Piet Paulusma nooit vrij heeft, maar hij heeft wel eens vakantie. "Dan kan ik wel goed mijn rust nemen, hoor." Plannen heeft hij nog niet als hij met pensioen gaat. "Het leven kun je niet plannen, dat is een proces. Toen ik op de havo zat, wist ik ook niet dat ik weerman zou worden. Je kunt wel plannen, maar het loopt vaak anders."

Elfstedentocht

Als hij 66 jaar en zeven maanden is, krijgt hij officieel pensioen. "Ik ga verantwoord afbouwen, zoiets moet je niet in één keer doen. Voorlopig ben je nog niet van mij af, als het aan mij ligt. En als er een Elfstedentocht komt, zal ik ook op mijn tachtigste met liefde over het weer vertellen. Maar die tocht komt eerder hoor, binnen vijf jaar." Vorig jaar vierde Piet Paulusma ook al een jubileum: toen was hij 35 jaar bij Omrop Fryslân.