Operaasje Frysk Flagge: Jappies Australische kinderen willen terug naar Wirdum

Het was uiteindelijk de beste vakantie geweest die Van der Land ooit heeft gehad: hij heeft zijn vrouw eraan overgehouden. "Ik was op de Salomonseilanden met vrienden. Toen trof ik Mary in een klein dorpje. Ik dacht: wow, daar wel even mee praten. Een week later waren we verloofd en een jaar later getrouwd."

Die snelle verloving had ook met de cultuur te maken: "Dan kun je bij elkaar zijn, mensen kunnen er dan niet verkeerd over praten. Anders kan het grote moeilijkheden opleveren, als je even met een meisje praat. Daar zijn ze heel streng in. Als je je verlooft, krijgt iedereen in het dorp dat te weten en kunnen ze er niets van zeggen."

Mary ging met Van der Land mee naar Australië. "Dat ging uitstekend"

Gelske, Sjoukje en Stuart

In 1994 zijn ze getrouwd. Intussen wonen ze met drie kinderen in een vrijstaand huis in het dorpje Batlow. De namen? Gelske, Sjoukje en Stuart. "Mijn vader zijn naam was Tjeerd, maar dat was onmogelijk voor de mensen hier om uit te spreken. Gelske ging nog wel, maar Sjoukje was ook al heel moeilijk."