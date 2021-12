Landelijk 13.557 coronabesmettingen | 82 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Burgemeester Klaas Agricola maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in zijn gemeente Dantumadiel. Hij heeft daarom in de Dokkumer Krant een open brief geschreven aan alle inwoners, waarin hij oproept tot vaccinatie.

73 procent van de mensen van 12 jaar en ouder in Dantumadeel is gevaccineerd. Daarmee is de vaccinatiegraad in die gemeente, net als Achtkarspelen, de laagste van Fryslân.