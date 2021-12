Coronanieuws 15 december: 627 Friese besmettingen | Drukte bij priklocaties

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Er zijn 627 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Landelijk gaat het om 13.557 nieuwe besmettingen;

Er liggen 82 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

Alle geldende maatregelen tegen het coronavirus zijn verlengd tot 14 januari;

De basisscholen sluiten een week eerder voor de kerstvakantie;

Iedereen kan drie maanden na de laatste vaccinatie een boosterprik krijgen.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.