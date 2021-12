82 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Zzp'ers willen TOZO terug

Op de persconferentie is dinsdag bekendgemaakt dat de avondlockdown langer voortgezet wordt. Laweidirecteur Stef Avezaat had het nieuws al verwacht, maar is er wel somber over. Het heeft veel gevolgen voor zijn sector. "Tot vijf uur kunnen de educatielessen op anderhalve meter doorgaan en de films hebben we verplaatst naar de ochtend en middag, maar alle voorstellingen liggen eruit."